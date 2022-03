In via Imera arriva la sosta con disco orario

Pochi parcheggi e tanti esercizi commerciali. È questa la motivazione che ha spinto il comune di Agrigento ad istituire i parcheggi a disco orario in via Imera. Il tempo di sosta sarà di 30 minuti nei soli giorni feriali, nelle fascie orarie 09.00-13.00 e 16.00-20.00. “Attualmente– si legge nell’ordinanza comunale- negli spazi le soste si protraggono per tempi eccessivamente lunghi e, quindi, non si ha sufficiente disponibilità di parcheggi per il tempo necessario alla fruizione degli esercizi commerciali. C’è la necessità di garantire la rotazione dei veicoli in sosta, tale da consentire l’utilizzo del parcheggio al maggior numero di utenti”. Alla base della decisione , dunque, la volontà di avere un continuo ricambio delle auto in sosta e consentire così a tutti di trovare posto per raggiungere facilmente le attività commerciali.

Sempre in via Imera saranno installate due colonnine di ricarica per veicoli elettrici dalla ditta “Be Charge S.r.l.”. Quattro colonnine saranno installate anche in via Esseneto. I prossimi 18 e 19 marzo, nelle due vie, dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, per consentire i lavori di installazione.