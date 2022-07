Ad Agrigento, in via Cicerone, è nata una fontana… in strada. L’asfalto che si solleva, accanto ad un tombino, una vera fontana che si crea in mezzo ai bordi della strada con l’acqua che esce con grande potenza. Acqua destinata ai cittadini. Questo quando documentato in un video diffuso poi sui social dal cittadino Francesco Foti. In tante altri parti della città vi sono o vi sono stati casi simili.