Babbo Natale se ne va in giro per Agrigento a bordo di una vecchia Fiat 500. Un’iniziativa che ha attirato l’attenzione di grandi e piccoli, soprattutto in via Atenea. Questa mattina il corteo di Fiat 500, ha girato per le strade del centro, con Babbo Natale ad aprire la “sfilata”, e a regalare caramelle e sogni ai bambini.