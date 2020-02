In vendita i biglietti di Akragas – Alcamo, in programma domenica 23 febbraio

Comunicato stampa del 21 febbraio 2020 – La Società ASD Akragas 2018 comunica che da oggi pomeriggio, venerdì 21 febbraio, sarà possibile acquistare i biglietti della gara Akragas – Alcamo, in programma domenica 23 febbraio, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento. Sarà possibile acquistare i tagliandi nei seguenti punti vendita: Edicola da Aldo (via Esseneto dinanzi lo stadio) e Caffè dei Fiori (Viale Leonardo Sciascia – Villaggio Mose’). Domenica, giorno della partita, il botteghino dello stadio Esseneto sarà aperto a partire dalle ore 14. Anche l’apertura dei cancelli avverrà alle ore 14. Ecco i prezzi: Tribuna riservata: 20 euro Tribuna coperta: 10 euro Curva Sud: 5 euro Settore ospiti: 5 euro Ridotto tribuna coperta per gli over 65, donne e ragazzi dai 13 ai 17 anni: 8 euro I bambini fino a 12 anni entrano gratis.