Trovato con un fucile calibro 12 e 10 cartucce a palla dello stesso calibro. Arma da sparo illegalmente detenuta, poiché mai denunciata. Un settantacinquenne, di Favara, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni. La scoperta nel corso di un controllo domiciliare effettuato dai carabinieri della Tenenza di Favara. Il fucile, apparso in ottimo stato di conservazione ed efficienza, è stato repertato e posto sotto sequestro, in attesa di ulteriori indagini, ed accertamenti tecnico-balistici, che saranno effettuati presso i laboratori dei carabinieri, per verificare se l’arma sia stata usata o meno in atti delinquenziali.