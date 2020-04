In Sicilia niente jogging, sul web arriva la petizione

E’ arrivato il momento di autorizzare anche in Sicilia le passeggiate in solitaria e le corse all’aperto (come sta facendo la Regione Veneto), perchè fanno solo bene alla salute ed all’equilibrio psichico!

A lanciare la petizione online è stato Claudio Lombardo di Mare Amico.

Ma in Sicilia bisognerà aspettare ancora, mentre regioni come il Veneto, sicuramente maggior mente colpite dal Covid19, rispetto alla Sicilia, hanno già aperto al jogging e alle passeggiate, il governatore Musumeci ha varato nuove misure restrittive, con l’obbligo soft delle mascherine, seppur recependo le aperture del nuovo Dpcm (clicca qui per i particolari).