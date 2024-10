Il Docufilm prodotto da Erion WEEE e Libero Produzioni dedicato all’economia circolare e al riciclo dei RAEE sarà proiettato negli istituti secondari di primo e secondo grado della Sicilia, in collaborazione con Cinemovel.

Palermo, 3 ottobre 2024 – Dal 7 all’11 ottobre, Erion WEEE porterà il Docufilm “Materia Viva” nelle scuole di Palermo, Messina e Scordia (Catania) attraverso il progetto “Schermi in Classe per Materia Viva”, realizzato con il supporto di Cinemovel. L’iniziativa mira a sensibilizzare la Generazione Z sull’importanza del riciclo dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) attraverso il linguaggio cinematografico.

“Materia Viva” è il primo Docufilm dedicato a questi temi e ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Università e della Ricerca. Dopo aver riscosso un grande successo con oltre 55 proiezioni in tutta Italia, il film è andato in onda su RAI 3 il 31 agosto 2023 e ha vinto diversi premi, tra cui il Best Green Documentary al Giffoni Film Festival.

In totale, circa 1.000 studenti di cinque scuole secondarie siciliane parteciperanno alle proiezioni in sale cinematografiche temporanee, vivendo così l’emozione del cinema su grande schermo.

“Raggiungere i giovani è stato uno degli obiettivi principali nella creazione di Materia Viva. Un’indagine ha rivelato che oltre il 50% dei giovani non conosce il significato di RAEE, ma il 43% di loro richiede più iniziative di sensibilizzazione”, afferma Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “La collaborazione con Cinemovel rappresenta un canale alternativo per promuovere un messaggio essenziale: l’economia circolare non è un’opzione, è una necessità.”

Martedì 8 ottobre, alle ore 21.00, si terrà una proiezione aperta alla cittadinanza presso l’Istituto Comprensivo Statale Sperone-Pertini di Palermo, seguita da un panel di approfondimento con i protagonisti di Materia Viva.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre, “Materia Viva” sarà disponibile gratuitamente nella sala virtuale di Cinemovel su MyMovies.it, consentendo a scuole e pubblico di tutta Italia di visionarlo. Le dirette live per approfondire i temi del documentario si terranno il 25 ottobre, il 22 novembre e il 13 dicembre dalle ore 12:00 alle 13:00.

“Schermi in classe” è un’iniziativa che dal 2012 porta il cinema nelle scuole italiane per promuovere la comprensione del linguaggio audiovisivo. Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovel, sottolinea: “Siamo felici di collaborare con Erion per condividere la nostra esperienza.”

Antonella Di Bartolo, Preside dell’ICS Sperone-Pertini, commenta: “Ospitare questa iniziativa è motivo di orgoglio per la nostra scuola, un avamposto culturale e di animazione sociale per il quartiere e la città.”

Calendario delle proiezioni per le scuole (ore 10:00):

Lunedì 7/10 – Palermo, ICS Rita Borsellino

Martedì 8/10 – Palermo, ICS Sperone-Pertini

Mercoledì 9/10 – Palermo, Liceo Danilo Dolci

Giovedì 10/10 – Messina, IC La Pira presso il Teatro del Cristo Re

Venerdì 11/10 – Scordia, Catania – Liceo Scientifico E. Majorana

Proiezione aperta alla cittadinanza (ore 21:00):

Martedì 8/10 – Palermo, ICS Sperone-Pertini, via Pecori Girardi 21

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito di Erion WEEE.