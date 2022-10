In serie A2 torna la febbre Fortitudo

Sono stati due lunghi anni prima di rivedere l’entusiasmo di un tempo al Palamoncada, sono stati due anni difficili a causa di una pandemia mondiale che ha costretto a rivedere i piani del pianeta intero ma la Fortitudo Agrigento non ha mai mollato la presa, è ripartita dalla Serie B e, dopo due finali consecutive, si ritrova nel palcoscenico prestigioso della Serie A2. Un vero e proprio orgoglio per la città di Agrigento e per tutta la provincia ed insieme a Trapani sono le uniche due città a rappresentare la Sicilia in Serie A. Ma dopo una campagna abbonamenti altalenante finalmente è tornata la “febbre” da Fortitudo, tantissimi tifosi che sono accorsi a vedere la prima partita casalinga contro la Vanoli Cremona e domenica, alle ore 18, arriva la sfida delicata contro Latina. La Fortitudo arriva da due vittorie consecutive, è risalita fino alle zone alte di classifica e torna al Palamoncada con l’entusiasmo e la consapevolezza di trovare continuità nei risultati e amalgamare sempre di più gli schemi di coach Cagnardi. Sono cambiate molte cose in questi anni ma l’entusiasmo sembra esser tornato quello di un tempo quando la domenica pomeriggio si passava al Palamoncada a tifare la Fortitudo Agrigento con gli amici, le famiglie, la musica, i cori ed il saluto finale con i giocatori. Le richieste per acquistare i biglietti sono aumentate di giorno in giorno ed il sesto uomo è tornato a sostenere i Giganti. E allora bentornata febbre da Fortitudo