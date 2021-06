In sella ad una moto con in tasca 269 grammi di cocaina: arrestato

Fermato in sella ad una moto, già sequestrata perché senza assicurazione, e con in tasca di 269 grammi di cocaina. Un quarantenne è stato arrestato, lungo la strada statale 115, in territorio di Ribera, dai poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

E’ accaduto tutto nei giorni scorsi, ma la notizia è stata diramata soltanto pochi minuti fa. Contestualmente, il quarantenne è stato anche sanzionato perché stava guidando una motocicletta, già posta sotto sequestro per mancanza di assicurazione. L’arresto è stato già convalidato, e il quarantenne è stato posto agli arresti domiciliari.