In scena a Campobello di Licata il teatro stabile Nisseno in “Una donna per amico”

In scena, a Campobello di Licata, sabato11 Febbraio, il Teatro Stabile Nisseno (Caltanissetta) in “Una donna per amico”, commedia brillante di Giuseppe Speciale, per la regia di Giovanni Speciale. La rassegna teatrale, nata dieci anni fa, da un’idea di Lillo Ciotta, ha visto esibire, sul palcoscenico dell’auditorium “prof. Carmelo Graci” di Campobello di Licata, le migliori compagnie amatoriali siciliane seguendo un trend di crescita qualitativa sia per il pubblico che per le compagnie partecipanti. Quest’anno, per festeggiare i dieci anni, l’organizzazione ha pensato di donare al proprio pubblico un mix tra compagnie amatoriali di alto livello qualitativo e artisti professionisti di fama nazionale. Quindi, grazie alla partecipazione di compagnie e artisti anche non siciliani, il Festival assume la forma di Festival Interregionale dello spettacolo. L’organizzazione e curata dall’associazione “Il Covo degli Artisti A.P.S.” in collaborazione con il Comune di Campobello di Licata, la U.I.L.T. Sicilia, la “Helios Artisti Associati”, l’Athena Club di Ravanusa, l’ A.C.S.I. Agrigento, la Regione Siciliana. La Direzione Artistica sarà affidata a Lillo Ciotta.