Era un ragazzo speciale, profondamente credente, mite, dolce e sempre sorridente, parte attiva e integrante della comunità di Monserrato. Lino, come lo chiamavano gli amici e in famiglia, era soprattutto una persona perbene. Un agrigentino a modo, educato e gentile con tutti. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo in età adolescenziale. Anche incontrandolo di rado negli anni, non è mai cambiato: sempre la stessa persona perbene, affettuosa e sorridente. Tra le altre cose amava il teatro, gli piaceva recitare e mettere in scena spettacoli; era parte attiva di una compagnia di teatro amatoriale.

Carmelo Cammarella ci ha lasciati troppo presto, andato via a soli 51 anni a causa di una grave malattia.

Le nostre più sentite condoglianze alla mamma Rosaria Licata vedova di Luigi Cammarella, alla sorella Rita, agli zii, ai cugini e ai parenti tutti. I funerali si sono tenuti martedì scorso, 13 agosto 2024, alle ore 16:00 nella chiesa San Lorenzo di Monserrato, dove la sua comunità lo ha abbracciato per l’ultima volta. La salma è ora tumulata nel cimitero di Bonamorone.