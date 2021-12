In pochi giorni avvelenati dodici cani

Dodici cani che sono stati trovati morti nel giro di pochissimi giorni, verosimilmente avvelenati, per le strade, e non soltanto quelle principali, dell’isola di Lampedusa.

I lampedusani sono sotto choc perché non era mai accaduto che qualcuno uccidesse così tanti cani in pochissimi giorni. In passato, si sono già registrati altri casi di avvelenamento di randagi, ma mai con questi numeri.

Qualche esponente politico ha anticipato che presenterà denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri.