E’ morto nell’ospedale Civico di Palermo Sem El Baad il marocchino che era stato picchiato a Marineo (Pa) da Rosario Vivona, 37 anni, intervenuto in difesa della moglie dell’uomo. Vivona era stato arrestato per tentativo di omicidio e l’accusa ora sarà aggravata. La vittima aveva il divieto di avvicinamento alla moglie ma la notte dell’8 agosto scorso era andato a casa per discutere con la donna, originaria del Marocco. Anche l’indagato è sposato con una Nordafricana. (ANSA)