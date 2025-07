Riscontrate irregolarità nell’ultima “raffica” di controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, supportati dai militari dell’Arma della locale Compagnia, nell’ambito di un’attività nel settore pubblici servizi e alberghieri “estate sicura”. In un locale a pochi passi dalla Scala dei turchi è stato sorpreso un lavoratore risultato completamento “in nero”. In un bar, invece, sono state accertate delle violazioni di carattere sanitario. La proprietaria, una sessantenne agrigentina, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, perché ritenuta responsabile di omessa sorveglianza sanitaria. Sono state elevate sanzioni per poco più di 6mila euro.

