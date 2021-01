In giro senza motivo, altri privi della mascherina: multati 7 cittadini

Negli ultimi tre giorni ad Agrigento la polizia di Stato ha elevato 7 multe per violazioni delle regole anti covid. Gli agenti della sezione Volanti della Questura agrigentina, hanno pizzicato un trentatreenne che andava in giro oltre l’orario consentito, e senza alcun valido motivo. Al controllo il giovane conducente veniva trovato con una birra aperta in macchina, ed alla richiesta di sottoporsi all’alcol test si rifiutava; inoltre lo stesso risultava essere recidivo per i controlli Covid-19, e poiché già sanzionato in precedenza veniva elevata sanzione di 1.066 euro e veniva denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per essersi rifiutato di sottoporsi al previsto controllo alcolemico.

In via Imera, i poliziotti delle Volanti, nella tarda serata, hanno fermato un 54enne, di Agrigento, in giro senza un giustificato motivo per stare in strada. La passeggiata gli è costata una multa per violazione delle regole anti covid, abbastanza “salata”, 1.066 euro, in quanto l’agrigentino era recidivo.

Altre due multe per violazioni regole Covid sono state elevate dagli agenti delle Volanti di Agrigento, ad altrettanti soggetti, trovati in giro senza un valido motivo.