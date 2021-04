In giro senza mascherina, e clienti sorpresi a mangiare dentro panificio: 10 multati

Ad Agrigento, nel weekend appena trascorso, i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, hanno continuato i controlli anti-Covid, in giro per la città, e non solo. Sono state elevate 10 sanzioni amministrative da 400 euro ciascuno, e di queste, cinque a soggetti sorpresi in giro senza mascherina.

Le altre cinque sono il proprietario di un bar-panificio, lungo il viale Cannatelo, e quattro avventori sorpresi a consumare alimenti, e bevande, all’interno dell’attività lavorativa. Di conseguenza è scattata anche la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni.

“Non solo in città, ma soprattutto nei paesi del circondario di Agrigento, c’è qualcuno che lascia l’attività commerciale aperta, a ricevere avventori – dice il capitano Marco La Rovere -. Per noi ormai rientra nell’ordinario, siamo in una fase di stabilizzazione”.

E durante i controlli, i carabinieri della Stazione di Villaseta hanno denunciato un 30enne di Agrigento, trovato in possesso di un coltello a scatto di 21 cm. Deve rispondere di detenzione di armi e oggetti atti ad offendere.