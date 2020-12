In giro per la città pronto ad entrare in azione: scatta la denuncia

Gravato da un foglio di via obbligatorio, firmato dal questore, non avrebbe potuto tornare ad Agrigento, per i prossimi tre anni. In realtà è stato trovato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, alla guida di un’autovettura, in giro per le strade del centro della città dei Templi.

Gli agenti lo hanno riconosciuto, fermato, e sottoposto a controllo. Un quarantenne pluripregiudicato di Castrofilippo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per inottemperanza al foglio di via.

C’è il sospetto è che si trovasse in città, in attesa di entrare in azione, verosimilmente, per mettere a segno una truffa. Dai precedenti, infatti, è scaturito il coinvolgimento dell’individuo in più truffe “dello specchietto”.