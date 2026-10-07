Nel vano posteriore del veicolo rinvenute alcune sezioni di cavi destinati alla distribuzione della fibra ottica, per complessivi circa 320 metri lineari, nonché una matassa di cavi di rame già sottoposta a combustione. A Licata, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento due uomini del luogo, di 36 e 23 anni.

Sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I due sono stati controllati dai militari in contrada Piano Lettica, lungo la strada provinciale 72, mentre viaggiavano a bordo di un monovolume. Nel corso della successiva perquisizione personale, nella disponibilità dei due uomini sono stati inoltre rinvenuti tre coltelli, sulle cui lame erano presenti tracce di cavi metallici.

Il materiale rinvenuto e i coltelli sono stati sottoposti a sequestro e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp