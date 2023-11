Alla guida di un’auto è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un cinquantenne di Palma di Montechiaro, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato in un posto di controllo, lungo il viale Cannatello, e durante la perquisizione, è stato rinvenuto un coltello con una lama lunga circa 20 centimetri. Il coltello è stato posto sotto sequestro mentre per l’uomo è scattata la denuncia.