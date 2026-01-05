Allarme truffe a Sant’Angelo Muxaro. Il sindaco del piccolo comune dell’Agrigentino, Angelo Tirrito, ha diffuso un avviso via social dopo che due soggetti, vestiti con una divisa verde e spacciandosi per tecnici Enel, sono riusciti a entrare in casa di una cittadina. Le grida dei vicini hanno costretto i falsi operatori alla fuga.

“Non aprite la porta, si tratta di truffatori – ha scritto il primo cittadino –. Invitiamo tutti alla massima prudenza e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto”. Il sindaco ha ribadito l’importanza di contattare subito le forze dell’ordine.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp