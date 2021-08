Trovato in possesso di un coltello con una lama di 15 centimetri. I carabinieri della Compagnia di Agrigento, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un giovane di 22 anni, agrigentino, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo è stato sorpreso, nel corso di un controllo in via Manzoni, in possesso dell’arma da taglio, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Il coltello é stato posto sotto sequestro.