In giro ad Agrigento nonostante foglio di via: denunciato

Ad Agrigento, per tre anni, non avrebbe dovuto mettere piedi per effetto del foglio di via obbligatorio, che gli era stato applicato dal Questore, in quanto più volte coinvolto nella cosiddetta “truffa dello specchietto”. E’ stato, invece, trovato in giro per le vie del centro della città, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, nella giornata lunedì.

Protagonista un trentenne di Castrofilippo, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per inosservanza al provvedimento di autorità. Il giovane è stato riconosciuto dall’equipaggio di una pattuglia. E in pochi attimi è scaturita la decisione di effettuare un controllo. Dall’accertamento è emerso, appunto, che aveva a suo carico un foglio di via obbligatorio.