In giro a San Leone con un coltello della lunghezza di 20 cm., un tirapugni in ferro e alcuni grammi di hashish in tasca. Un quindicenne di Agrigento è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo per il reato di porto abusivo di armi.

Il minore è stato controllato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, impegnati in un giro di perlustrazione nel quartiere balneare agrigentino.

L’atteggiamento del ragazzino ha insospettito i militari dell’Arma che hanno proceduto a perquisizione, avvenuta nella zona dell’ex eliporto. L’accertamento ha dato esito positivo poiché dalle tasche del 15enne sono saltati fuori un tirapugni, un coltello e pochi grammi di hashish.

