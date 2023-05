In gara l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del centro abitato nord del Villaggio Mosè

Una buona notizia per i residenti di Villaggio Mosè che da anni attendono l’avvio dei lavori necessari per porre in sicurezza il versante sovrastante la via Massimo Troisi. È stata avviata, dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con aggiudicazione provvisoria (prevista per il 24 maggio), la procedura negoziata dei lavori di messa in sicurezza del centro abitato nord del Villaggio Mosè dell’importo stimato pari a 1.997.200,17 euro il cui termine per l’esecuzione è programmato in 365 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. «Il progetto prevede sulla via Massimo Troisi – spiega l’assessore Gerlando Principato – la realizzazione di muri sia su pali che non e la realizzazione delle necessarie opere di regimentazione e di allontanamento delle acque captate dai muri di protezione e salvaguardia delle abitazioni, che verranno convogliate nell’esistente canale di gronda presente più a valle».«Oggi, finalmente – afferma il sindaco Franco Miccichè – grazie al lavoro sinergico dell’amministrazione, del Rup dell’Ufficio tecnico del Comune ed il dipartimento della Protezione Civile Regionale, gioiamo di un risultato importante fortemente voluto ed ottenuto con grande abnegazione, che pone fine ad un iter burocratico interminabile e ad estenuanti anni di attesa. Continueremo a monitorare tutte le fasi perché sia portata a compimento l’opera e in tempi rapidi, visto il pericolo ancora immanente».