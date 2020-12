In fiamme una discarica abusiva di rifiuti scaricati da incivili

Cumuli di materiali e rifiuti di ogni tipo, a pochi passi da decine di abitazioni, sono stati dati alle fiamme da ignoti piromani. L’area in questione, trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto, si trova in un campo, nel quartiere di Monserrato.

Ad allarmare gli abitanti della zona, l’altra sera, è stato un odore acre fortissimo, e una colonna di fumo, che in breve tempo ha avvolto alcune vicine palazzine. Immediata è scattata la segnalazione al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali, hanno provveduto a spegnere le fiamme. In questa parte di città, tra i campi abbandonati, soggetti incivili, continuano a scaricare di tutto.