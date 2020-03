In fiamme un impianto di autodemolizione alla periferia di Agrigento

Notte di fuoco alla periferia di Agrigento. In fiamme (nella foto) il deposito di un centro di autodemolizioni. E’ successo nella tarda serata in contrada “Mosella”.

Le fiamme hanno danneggiato una quindicina di autovetture, quasi tutte non marcianti, e in attesa di essere demolite o smontate. Sul posto per oltre tre ore hanno operato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, con tre autobotti.

Sulle cause che hanno scatenato il rogo indagano i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Due le ipotesi: origine dolosa o fatto accidentale.