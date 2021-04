In fiamme scooter e prospetto di palazzina, attimi di paura tra i residenti

Uno scooter è stato avvolto da un incendio, in via Palma, nel centro abitato di Licata. Le fiamme, in poco tempo, hanno aggredito la facciata di una palazzina, e il fumo è entrato all’interno di alcune abitazioni. E’ successo nel corso delle ore notturne.

Si sono vissuti momenti di panico, con la gente in fuga dalle case, a causa delle fiamme alte e del fumo. A bruciare un ciclomotore, parcheggiato sotto casa del proprietario, un 36enne, licatese, disoccupato.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, e i poliziotti del locale Commissariato. Si segue la pista dolosa, ma in mancanza di certezze resta valida l’ipotesi del fatto accidentale.