In fiamme magazzino e auto, paura in pieno centro

Un incendio ha divorato un’autovettura, che si trovava all’interno di un magazzino, al piano terra di uno stabile, con danni anche ad un soppalco, e in parte ad un’abitazione, al piano superiore. E’ successo, verso le 14, in via Giuseppe Verdi, nel centro abitato di Canicattì.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e dei loro colleghi del locale distaccamento, che hanno evitato il peggio, e ulteriori danni all’immobile.

Sul luogo anche i Carabinieri della Compagnia canicattinese. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Quasi sicuramente si tratta di un corto circuito.