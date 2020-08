In fiamme l’autovettura di una giovane casalinga

Le fiamme divampate per cause da accertare hanno avvolto un’autovettura, di proprietà di una donna. E’ accaduto nelle ore notturne. Il mezzo, una Fiat Punto, di proprietà di una casalinga, 23enne, si trovava parcheggiata in via Vittorio Veneto, nell’abitato di Campobello di Licata.

Sono stati alcuni residenti a notare il rogo, e una colonna di fumo nero. Immediatamente l’incendio in corso è stato segnalato al centralino del 112. Sul luogo dell’accaduto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno spento il rogo.

I carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, hanno avviato le indagini, e al momento le cause restano sconosciute. Anche se nel corso dell’ispezione non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi, si privilegia la natura dolosa.