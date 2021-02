In fiamme l’autovettura di una casalinga. Indaga la polizia

Sono ancora al vaglio le cause dell’incendio divampato, nel corso della tarda serata, su un’autovettura, modello Alfa Romeo Gt, appartenente ad una casalinga di Porto Empedocle, in uso al marito. La vettura si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione della proprietaria.

Teatro del fatto la via Venezia, una strada del centro, della cittadina marinara. Dopo aver sentito puzza di bruciato, sono stati alcuni abitanti della zona, affacciandosi alle finestre di casa, ad accorgersi del rogo. Immediatamente hanno chiamato il centralino di emergenza 112.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali, dopo circa mezz’ora di lavoro, hanno domato le fiamme. Cessato l’allarme, e completata l’opera di spegnimento, i pompieri e i poliziotti del Commissariato Frontiera, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada.

Non sarebbero stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulle cause.