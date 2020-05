In fiamme l’autovettura di un disoccupato. Sulle cause indagini in corso

In fiamme un’autovettura di proprietà di un disoccupato di Favara. Ancora in fase di accertamento le cause che, hanno originato il rogo, anche se tutto lascia pensare che, si possa trattare di un attentato incendiario. Fino a quando non arriveranno certezze, gli investigatori non scartano il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.

Ad essere avvolta dalle fiamme una Fiat Punto, che si trovava parcheggiata in via Bivona, nell’abitato di Favara. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che dopo oltre mezz’ora di lavoro, hanno spento le fiamme. Cessato l’allarme i pompieri e i carabinieri della Tenenza di Favara, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada.