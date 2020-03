In fiamme l’auto di una giovane donna. Cause del rogo sconosciute

E’ ancora da accertare l’origine dell’incendio divampato, ieri notte, su un’autovettura, modello Fiat Panda, di proprietà di una casalinga 24enne di Licata. Teatro del fatto il rettifilo Garibaldi, nel centro di Licata.

Si sono vissuti momenti di panico tra i residenti per le fiamme alte e il fumo nero. Scattato l’allarme sul posto intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, che hanno spento le fiamme prima che le stesse potessero estendersi, e per le indagini i carabinieri della Compagnia di Licata.

Dai primi accertamenti dietro al rogo ci potrebbe essere la mano di uno o più ignoti incendiari. Anche se nella zona non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Per questo non viene esclusa la pista del fatto accidentale. Dell’accaduto informata la Procura della Repubblica, quindi, è stata aperta un’indagine per fare luce sull’accaduto.