In fiamme fabbricato di azienda, bruciano balle di fieno e mezzo agricolo

Un incendio ha carbonizzato decine di balle di fieno, e un mezzo agricolo, all’interno di un fabbricato, adiacente ad una casa rurale, nelle campagne di Aragona. E’ successo in pieno giorno. Diverse ore di lavoro sono occorse per domare le fiamme. Al momento sono in corso accertamenti, al fine di risalire alle cause del rogo.

Ad accorgersi delle fiamme sono stati gli stessi proprietari. A quel punto è stato allertato il centralino del numero unico di emergenza 112. In breve tempo nella zona sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Sono state necessarie almeno quattro ore per aver ragione del fuoco, e successivamente mettere in sicurezza l’area interessata. Il tempestivo intervento dei pompieri ha fatto sì che le fiamme non causassero altri danni. Non è escluso un rogo di sterpaglia, estesosi fino ad aggredire il capannone.