In fiamme autovettura, paura e danni. Intossicato uno dei residenti

Un incendio ha devastato una Fiat Panda, parcheggiata in via Maktorion, nelle vicinanze della strada statale 115, poco fuori l’abitato licatese, e danneggiato la facciata della palazzina. Uno dei residenti è rimasto intossicato a causa del fumo ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. E’ successo verso le 3 della notte, quando le fiamme hanno avvolto l’utilitaria di proprietà di un pensionato licatese di 71 anni. L’incendio si è esteso fino a raggiungere il primo piano della palazzina, e il fumo ha invaso una delle abitazioni.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno domato le fiamme e avviato la messa in sicurezza l’area interessata, e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi ad un residente rimasto intossicato dal fumo. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini. per risalire alle cause dell’incendio. Nella zona, nel corso del sopralluogo effettuato dagli stessi militari dell’Arma e dai pompieri, non sarebbero stati rinvenuti elementi, che proverebbero il dolo. Nessuna bottiglietta, oppure tracce di liquido infiammabile. Con il passare delle ore si fa strada l’ipotesi, che dietro al rogo, possa esserci la mano di un incendiario. Anche se in mancanza di certezze, non viene esclusa la pista del fatto accidentale, originato da un corto circuito dell’impianto elettrico.