In fiamme auto di pensionato: avviate le indagini

Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo scoppiato verso l’una e trenta, della notte fra venerdì e ieri, in via Donizetti, a Ravanusa. Le fiamme hanno avvolto e danneggiato un Land Rover Freelander di proprietà di un pensionato settantaduenne. Sul posto, scattato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno spento l’incendio. Il veicolo è stato danneggiato solo nella parte anteriore. I carabinieri della Stazione cittadina hanno avviato le indagini per stabilire cosa abbia fatto divampare il rogo. In mancanza di certezze tutte le ipotesi investigative restano valide dal dolo al fatto accidentalmente, in quest’ultimo caso riconducibile al cortocircuito dell’impianto elettrico.