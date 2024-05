Un ospite di una struttura sanitaria per pazienti psichiatrici, alla periferia di Agrigento, in escandescenze ha inveito contro gli operatori della struttura e alla vista degli uomini in divisa li ha aggrediti fisicamente. Due agenti sono rimasti feriti. L’uomo, l’altra sera, per motivi sconosciuti, ha dapprima iniziato ad alzare la voce, inveendo contro il personale di turno. Improvvisamente è esploso trasformando le iniziali urla, in azioni violente. Si sono vissuti momenti di autentico panico, e gli addetti della struttura, hanno provveduto a chiamare il 112.

Il soggetto è diventato ancora più aggressivo, quando ha visto entrare nei locali i poliziotti, prontamente intervenuti sul posto per riportare la calma. Senza una ragione si è scagliato contro gli agenti, due dei quali, hanno riportato dei traumi. L’esagitato a quel punto è stato tranquillizzato, mentre per i poliziotti contusi si è reso necessario il trasferimento al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. Sono stati curati, medicati e giudicati guaribili con prognosi di pochi giorni.