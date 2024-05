L’uomo che in escandescenze ha creato il caos in una struttura sanitaria per pazienti psichiatrici alla periferia di Agrigento ed ha aggredito due poliziotti, facendoli finire al pronto soccorso, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Deve rispondere di danneggiamento aggravato, furto, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico ufficiale. A farlo sono stati gli stessi agenti della sezione Volanti che si erano precipitati sul posto per cercare di riportare la calma. Ma appena giunti nella struttura sono stati appunto aggrediti, riportando lievi traumi giudicati guaribili in pochi giorni.