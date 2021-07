In due giorni sbarcati 1.500 migranti, tante donne e bambini

Circa 1.500 migranti sono sbarcati a Lampedusa in 48 ore. Si sono contati una ventina di approdi al molo Favarolo, con continui arrivi di barchini provenienti in gran parte dalla Tunisia. Diversi i soccorsi operati dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Tra le imbarcazioni provenienti dalla Tunisia non c’erano soltanto tunisini, ma anche molti migranti subsahariani, in particolare donne della Costa d’Avorio e della Guinea Conakry.

Sbarcata una ragazza ivoriana che aveva con sé due gemellini di tre o quattro mesi. Tutti i nuovi arrivati, dopo l’identificazione e una visita con tanto di tampone Covid, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada “Imbriacola”, che può contenere al massimo 250 persone. Nel frattempo sono arrivate due delle navi quarantena predisposte dal Governo a inizio pandemia per gestire l’arrivo dei migranti.

La Prefettura di Agrigento, coadiuvata dalla Questura ha predisposto un piano trasferimento su navi quarantena e con il traghetto di linea per Porto Empedocle.