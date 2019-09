In diecimila per il concerto di Anna Tatangelo

In diecimila, domenica sera, a Palma di Montechiaro per l’omaggio alla Patrona, Maria Ss del Rosario e per il concerto di Anna Tatangelo. Proprio per seguire lo spettacolo dell’artista, è arrivata gente da ogni parte della provincia agrigentina, ma anche dalle altre province siciliane.

La magia della scalinata della Chiesa Madre ha fatto da cornice ad una serata semplicemente fantasistica che ha smosso e, non poco anche l’economia locale. Diverse attività di ristorazione hanno dovuto chiudere anzitempo perché avevano esaurito sia il cibo che le bevande.

“E’ stata davvero una autentica giornata di festa – dice il sindaco Stefano Castellino – d’altronde, uno dei modi per far circolare l’economia è organizzare delle manifestazioni di piazza. Come sindaco sono molto contento di questo successo, le vie di Palma strapiene mi hanno riempito d’orgoglio. La mia amministrazione è convinta che questa sia la strada giusta da percorrere, quando un comune investe in eventi, il ritorno lo si ha sempre. Per Palma di Montechiaro, è stata una estate magica che ha avuto il suo momento di maggior splendore con la sfilata di moda di Dolce & Gabbana. Ma ancora non è finita, abbiamo in cantiere tante altre iniziative. Sogno Palma di Montechiaro sempre più piena di gente, ci stiamo spendendo molto nel migliorare ulteriormente l’immagine della città per calamitare l’attenzione anche dei turisti”.