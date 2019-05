In casa con munizionamento bellico: denunciata una donna

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, hanno denunciato A.D., una 39enne, di Lampedusa, per il reato di detenzione di parti di munizionamento bellico. La stessa era già stata denunciata dagli uomini della Mobile, diretti dal dirigente Giovanni Minardi, per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, poiché, in concorso con altre persone, aveva favorito la permanenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale, mettendo a loro disposizione alcune abitazioni site a Lampedusa, e fornendo agli stessi indicazioni volte ad eludere i controlli della Polizia e ad evitare i rimpatri.

Le perquisizioni erano state disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento, diretta dal procuratore capo Luigi Patronaggio, nell’ambito di un’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Paola Vetro. I numerosi residuati che, oggi, all’esito di mirati accertamenti, sono costati la denuncia alla donna, erano stati rinvenuti dagli agenti della Mobile nel corso di una perquisizione presso l’abitazione di A.D., nell’ambito della quale, peraltro, erano stati trovati anche volantini, seppur datati, in cui si scorgeva una forte avversione verso le Istituzioni.