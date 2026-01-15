Il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha convalidato l’arresto di un ventiseienne di nazionalità tunisina, Akrem Ben Abdellah, disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora con alcune prescrizioni. L’indagato è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto domenica scorsa. I poliziotti della sezione Volanti, avendo il sospetto che nell’abitazione del giovane potesse essere occultata della droga, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Il blitz è scattato nei pressi del quartiere di Fontanelle.

Nel corso dell’ispezione rinvenuti quasi 70 grammi di hashish già suddivisi in dosi, tre pasticche di ecstasy, un bilancino di precisione e circa trecento euro ritenuto provento dell’attività di spaccio.

