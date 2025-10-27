Aveva in casa 25 cani tenuti in precarie condizioni igienico sanitarie. Il sindaco ha ordinato il prelievo degli animali e il trasferimento in appositi canili. E’ successo a Sciacca. Proteste e lamentele da parte dei vicini di casa della proprietaria dell’appartamento andavano avanti da tempo.

L’intervento di sgombero è stato effettuato dagli accalappiacani assistiti dagli agenti dalla polizia municipale e in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Sciacca. Altre volte in passato, quando le autorità avevano provato ad intervenire, la padrona dei cani aveva opposto resistenza.

I cani sono stati trasferiti nei canili con i quali il Comune di Sciacca è convenzionato, dove saranno sottoposti a controlli clinici e veterinari.

