Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, è stato sventato un tentativo di suicidio a Montevago. I militari dell’Arma delle Stazioni di Montevago e Santa Margherita di Belice, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Sciacca, sono intervenuti presso un’abitazione dove una donna si trovava in bilico sul parapetto della terrazza condominiale, minacciando di gettarsi nel vuoto.

Giunti sul posto, i carabinieri, con il supporto dei Vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita di Belice, hanno avviato un delicato dialogo con la donna, che si trovava in evidente stato confusionale, per capire il suo stato di disagio e cercare di conquistare la sua fiducia. Mentre cercavano di tranquillizzarla, un carabiniere, con un’azione repentina, è riuscito ad afferrarla e a metterla in salvo, scongiurando così il tragico epilogo.

La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale di Sciacca per gli accertamenti del caso.

