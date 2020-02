In arrivo un Commissario straordinario per Assemblea territoriale idrica ATI – VIDEO

Se entro 30 giorni l’assemblea territoriale idrica non risolvera’ alcuni importanti problemi fin adesso rinviati la Regione Siciliana nominerà un commissario straordinario.

La nota ricevuta e’ chiara ed esplicita : Il Dipartimento regionale sottolinea in particolare che vi sono alcuni importanti provvedimenti di esclusiva competenza dell’ati necessari ad assicurare la regolare gestione del servizio che oggi non sarebbero stati realizzati e questo configura la sussistenza del rischio di gravi danni ambientali ed economici per il territorio e la collettività.

Ricordiamo, infatti che la nota fa seguito ad una interlocuzione avuta con i commissari prefettizi di Girgenti Acque che sono seriamente preoccupati per il rischio della sospensione del servizio idrico integrato a causa del deficit finanziario strutturale.

tra i le problematiche maggiori vi e’ la mancata procedura di individuazione dei comuni beneficiari della gestione diretta che “non consente di definire univocamente il perimetro della gestione unica con refluenze sull’elaborazione del piano d’ambito e le “procedure di acquisizione delle reti e degli impianti rientranti nella gestione unica dell’Ambito.

L’intera documentazione è stata trasmessa, anche alla Procura della Corte dei conti. Adesso l’Ati ha 30 giorni per approfondire e dipanare le carenze riscontrate o nel caso contestarle nel merito.