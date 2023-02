In arrivo temporali, nevicate e venti forti: diramata l’allerta “arancione”

In arrivo forti temporali e nevicate nelle zone interne e di montagna, ma anche venti di burrasca fino ad arrivare a tempesta. E’ per questo che la Protezione civile regionale ha diramato, per domani giovedì 9 febbraio, un’allerta “arancione” per la provincia di Agrigento. Previste anche forti mareggiate lungo le coste più esposte. Precipitazioni di forte intensità sono previste soprattutto per i settori centro orientali della Sicilia dove l’allerta sarà addirittura “rossa”. Le scuole resteranno chiuse in molti comuni del territorio.