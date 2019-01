In archivio la XI edizione del “Presepe Vivente di Montaperto”

Conclusione della



Con l’arrivo dei re Magi alla suggestiva grotta della Sacra Famiglia, si conclude l’XI edizione del “Presepe Vivente di Montaperto”. Un’edizione da record questa, visto il boom di visitatori. Grande soddisfazione dunque per l’ideatore, l’assessore Nino Amato e per il suo affiatatissimo staff, che da mesi si è adoperato per donare alla città un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli avventori provenienti da tutte le parti della Sicilia. Nell’ambito di questa undicesima edizione, come si ricorderà, si è dato spazio alla solidarietà, aprendo gratuitamente le porte del piccolo scorcio di Betlemme, alle associazioni che si occupano di persone con handicap vari. Un grande compiacimento per Agrigento che può vantare un evento la cui bellezza e suggestione ha ipnotizzato tutti i visitatori. Appuntamento dunque per il prossimo anno, che senza dubbio regalerà tante belle novità.