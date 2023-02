In archivio la sesta giornata della Mediterranea Padel cup. Primo tentativo di fuga nella serie A maschile da parte dei Bandeja che si impongono per 2-0 contro gli On Fire e la formazione Helsinki che vince per 2-0 con i Silva Gold, con una super prestazione di Bruno Picone. Termina 1-1 l’incontro tra Delfino e La Cantina.

Nella serie B maschile l’atteso incontro tra le Furie Rosse e gli Smash ha visto la vittoria delle Furie Rosse per 2-0. Incontro combattuto fino alla fine dove si segnala l’ottimo debutto del nuovo acquisto Gabriele Catalano. Con lo stesso risultato si impongono gli Avatar sugli Spadellati grazie anche alla bella prestazione del nuovo acquisto Mauro La Porta. Ancora un pareggio da parte del Magic Planet contro i Ciquiti, con questo pareggio i ragazzi del Planet perdono la testa della classifica. Ancora una sconfitta contro i Kun FunPadel degli Hya Expert, anche se si sono visti ottimi miglioramenti grazie anche ai nuovi entrati Piero Bellaccomo e Gaetano Miccichè. Vince ancora il Vigata Padel che continua a scalare posizioni in classifica. Pareggio 1-1 tra i Volè e gli Sporiadici. Stesso risultato tra i Bandeja e i Silver, mentre vince 2-0 l’altra formazione dei Tattici di Siculiana contro i Rivilisi. Tre le formazioni in testa alla classifica, Avatar, Furie Rosse e Tattici.

Nella serie A femminile torna alla vittoria la formazione delle Lady Dream Team di capitan Piritore contro le Shooting Sisters, grazie anche alle ottime performance di Maria Grazia Masaracchia e Annalisa Urso. Le Valkiria di Paola Guarneri espugnano il campo dell’Athena, nonostante le lodevoli prestazioni di Daniela Moschiera e company. 1-1 tra Padel Mavericks e Ciquita.

Nella serie B femminile continua la sfida a distanza tra Le Beddie woman e le Fulmini. Le prime vincono 2-0 contro le Queen, buono il debutto del nuovo acquisto Adriana Parrino. Le seconde si impongono 2-0 contro le The Mom. Brave le ragazze di Giorgia Erriu, Federica Cirino e Cristiana Rao, che si sono dovute arrendere alle ottime Valentina Alaimo, Marzia Bellavia, Danila Bennardo e Valentina Zambuto.

2-0 delle ragazze dello Sporting Woman nei confronti della Lady Lions, che nonostante la sconfitta si sono ben difese.