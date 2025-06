IMU, Lunedì la Scadenza dell’Acconto: Agrigento tra le Città con il Minor Impatto Fiscale

Agrigento si conferma una delle città italiane con il minor carico fiscale per l’Imu sulle abitazioni principali di lusso. Mentre a Venezia si registra il valore più alto, con un acconto medio di 1.501 euro, seguita da Roma (1.444 euro) e Milano (1.388 euro), nella città dei Templi la cifra si attesta sui 139 euro, tra le più basse in Italia.

Situazione analoga anche per le seconde pertinenze, come le cantine: qui l’Imu medio è di 44 euro, ma con forti variazioni tra città come Roma (175 euro) e Avellino (9 euro).

Il dibattito sulla necessità di una riforma del catasto continua ad accendersi, con il segretario confederale della Uil, Santo Biondo, che sottolinea le disuguaglianze create da un sistema basato su valori catastali risalenti a oltre quarant’anni fa. Questi dati mostrano le discrepanze tra città e le difficoltà di un fisco equo e progressivo, evidenziando l’urgenza di un aggiornamento del sistema per garantire criteri di tassazione più equilibrati.

Agrigento, con i suoi valori più contenuti, riflette una realtà diversa rispetto ai grandi centri urbani, ma resta al centro del dibattito sulla giustizia fiscale.

