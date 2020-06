Importanza dei servizi di vigilanza privata in un condominio

La sicurezza, insieme alla salute, è un tesoro che dobbiamo preservare ad ogni costo, perché dona qualità alla vita che ogni persona conduce.

Quando si vive in un appartamento all’interno di un condominio, si pensa di trovarsi al riparo da ogni possibile pericolo. In effetti, questa è una delle sistemazioni più ottimali per una persona che vive in città.

Piuttosto che stare al primo piano di un palazzo, alla portata di sguardi curiosi e di altre insidie potenziali, all’interno di un condominio, magari protetto da un cancello e al cui ingresso si trova una guardiola con custode, beh questo può far rimanere tranquillo anche l’individuo più paranoico. Ma una cosa è certa: i ladri non si fanno fermare da niente.

Spesso chi ruba è disperato e aspetta il momento perfetto per agire indisturbato. Il portiere non ci sarà sempre; e comunque davanti a una persona armata non potrebbe fare nulla.

Per garantire la sicurezza di un intero condominio, a questo punto, quello che ci vuole, l’unica cosa efficace che si può fare sarebbe ingaggiare un servizio di vigilanza continua o notturna. Non bisogna aspettare che sia troppo tardi per pensare di ricorrere a questo tipo di servizi. Si possono trovare anche servizi di vigilanza on line a dimostrazione il web è utile in tutti i settori.

Molte persone cominciano a riflettere se aggiungere o no la vigilanza all’interno del complesso di residence, soltanto dopo che qualche brutto colpo è già avvenuto e dei condomini sono stati vittime di un furto con violazione della propria dimora. Ma perché lasciare che le cose peggiori accadano prima ricorrere ai migliori sistemi per garantire la sicurezza e la protezione di tutti?

Il servizio di vigilanza non serve solamente a proteggere i beni delle persone, ma anche le loro stesse vite, motivo per il quale chi svolge la professione di vigilante è in genere un professionista esperto di questo settore. Il vigilante ha il porto d’armi, ma è responsabile e soprattutto molto affidabile: non si può non contare sulla sua precisione e della qualità del suo lavoro.

Servizi di vigilanza per i condomini: i 2 benefici principali

La sicurezza residenziale va oltre l’equipaggiamento di un cancello automatico. Assumere le protezioni di sicurezza per le tue proprietà residenziali può fare molto per aiutare a migliorare l’ambiente e rendere i tuoi inquilini più sicuri e più felici.

Di seguito sono riportati due dei vantaggi più importanti.

Il servizio di vigilanza impedisce i crimini prima che accadano

Assumere guardie di sicurezza per sorvegliare il tuo complesso di appartamenti è un modo efficace per scoraggiare il crimine prima ancora che accada. In effetti, uno studio universitario che studia le motivazioni dei ladri rivela come il 60% dei criminali riconsideri i propri obiettivi quando prendono atto di telecamere di sicurezza o altri mezzi di sorveglianza.

Lo stesso sondaggio riporta che il 40% di quei criminali ammette che queste misure di sicurezza sono sufficienti per fargli abbandonare l’obiettivo per cercarne uno meno custodito. I criminali vogliono un bersaglio facile. Basso rischio, alta ricompensa è uno scenario ideale. Ecco perché le guardie di sicurezza sono in grado di fermare il crimine semplicemente con la loro presenza. Tuttavia, è importante notare che la qualità è importante, quando si assumono guardie di sicurezza.

Assumere qualcuno che assomigli a un poliziotto del centro commerciale in attesa del suo turno alla fine non farà intimorire nessuno. Aspetto e abilità contano. Vuoi portare professionisti qualificati in uniforme che hanno la formazione adeguata per proteggere i tuoi residenti da attività criminali

Il servizio di vigilanza aumenta il valore di una proprietà

Aggiungere sicurezza ai condomini o ai residence non è solo una spesa. È anche un modo per elevare il valore e il profitto della tua proprietà residenziale. Le prove dei cambiamenti che si verificano alla presenza di guardie di sicurezza residenziali sono abbondanti.

La cosa più importante, però, è che aggiungere questa voce sia ai contratti di affitto o di vendita sia ai moduli assicurativi fa elevare a dismisura il premio dell’immobile e il suo valore in termini di guadagno immediato.

Quindi, se sei indeciso sulla possibilità di introdurre un servizio di vigilanza all’interno del tuo condominio, sappi che decidere per il no sarebbe assai svantaggioso.