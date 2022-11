Impiegata scippata della borsa in via Dante

E’ stata avvicinata da un malvivente solitario, con il volto travisato, che con un gesto fulmineo, le ha scippato la borsa che aveva in spalla. Una sessantaduenne agrigentina, a parte lo spavento, però, per fortuna, non ha riportato neanche un graffio.

Lo scippo è stato messo a segno nel pomeriggio lungo la via Dante Alighieri, ad Agrigento. Il delinquente arraffata la borsa s’è immediatamente dileguato a piedi. All’interno dell’accessorio c’erano circa 50 euro, i documenti, e gli effetti personali.

La polizia si sta occupando delle indagini per provare a identificare il balordo. Nella zona non ci sarebbero impianti di videosorveglianza.